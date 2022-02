Covid | De Luca | “Campania verso la zona bianca | ecco da quando”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il governatore Vincenzo Deha annunciato una possibile data per il ritorno dellain: “Il nostro è il risultato più significativo d’Italia”. “Credo che dalla prossima settimana torniamo a essereper i dati buoni che registriamo, ormai da tre settimane, in relazione all’occupazione delle terapie intensive”. Ad annunciarlo, il

"La prossima settimana torniamo in zona bianca e questa è la conferma che abbiamo retto in maniera eccellente la quarta ondata". Lo ha detto oggi il presidente De, rinnovando ai cittadini ...... infatti, il tema prevalente nell ultima settimana è stato il(613 pubblicazioni) e solo ... spiegaFerlaino, founder di SocialCom. 'Anche in questo caso, purtroppo, le paure del Paese reale ...Giovedì, 24 febbraio 2022 Home > aiTv > Web, la crisi ucraina scuote la rete e fa dimenticare il Covid Roma, 24 feb. (askanews) - Per la prima volta da due anni il tema Covid viene superato da altre q ..."La prossima settimana torniamo in zona bianca e questa è la conferma che abbiamo retto in maniera eccellente la quarta ondata Covid". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ...