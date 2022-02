Covid, dalla scuola al lavoro: cosa cambierà dopo la fine dello stato di emergenza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Draghi ha annunciato che lo stato d'emergenza non sarà prorogato. Nei prossimi mesi la nostra vita dovrebbe gradualmente tornare a somigliare a quella che conducevamo prima della pandemia. Tra le altre cose, verranno meno la didattica a distanza, il sistema a colori e l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Il premier: "Metteremo gradualmente fine anche all'obbligo di certificato verde rafforzato a partire dalle attività all'aperto" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 24 febbraio 2022) Draghi ha annunciato che lod'non sarà prorogato. Nei prossimi mesi la nostra vita dovrebbe gradualmente tornare a somigliare a quella che conducevamo prima della pandemia. Tra le altre cose, verranno meno la didattica a distanza, il sistema a colori e l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Il premier: "Metteremo gradualmenteanche all'obbligo di certificato verde rafforzato a partire dalle attività all'aperto"

