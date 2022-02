Covid Campania, 24 febbraio. De Luca: 'Verso la zona bianca, attendiamo cabina di regia' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Green pass rafforzato al lavoro: obbligo fino a giugno. Cosa può cambiare dall 1 aprile Napoli, 24 febbraio 2022 " La Campania viaggia Verso la zona bianca . Ad annunciarlo è il governatore Vincenzo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Green pass rafforzato al lavoro: obbligo fino a giugno. Cosa può cambiare dall 1 aprile Napoli, 242022 " Laviaggiala. Ad annunciarlo è il governatore Vincenzo ...

Advertising

ONDANEWSweb : Covid, De Luca annuncia: 'La Campania viaggia verso la Zona Bianca' - - Yogaolic : RT @rep_napoli: Covid: De Luca, Campania verso zona bianca [aggiornamento delle 12:47] - rep_napoli : Covid: De Luca, Campania verso zona bianca [aggiornamento delle 12:47] - gigialborino : RT @Guido17595958: Napoli-Barcellona nel 2020 Primo caso COVID in Campania Napoli-Barcellona nel 2022 Invasione russa in #Ucrania Se d… - Guido17595958 : Napoli-Barcellona nel 2020 Primo caso COVID in Campania Napoli-Barcellona nel 2022 Invasione russa in #Ucrania… -