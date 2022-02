Covid-19 in Italia: il bollettino del 24 febbraio 2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel bollettino di oggi, 24 febbraio 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 46.169 nuovi casi. Il tasso di positività scende al 9,5% (-0,8%) con poco meno di mezzo milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa ancora l’alto numero di decessi (249 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –47 terapie intensive; -402 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 69.439. Oggi sono stati processati 484.530 tamponi. Covid-19, Draghi: “Lo stato d’emergenza scade il 31 marzo “Vogliamo annunciare che è intenzione del governo non prorogare lo stato d’emergenze oltre il 31 marzo“. Queste le parole del premier Mario Draghi che pongono la parola ... Leggi su zon (Di giovedì 24 febbraio 2022) Neldi oggi, 24, sull’andamento del-19 si registrano 46.169 nuovi casi. Il tasso di positività scende al 9,5% (-0,8%) con poco meno di mezzo milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa ancora l’alto numero di decessi (249 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –47 terapie intensive; -402 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 69.439. Oggi sono stati processati 484.530 tamponi.-19, Draghi: “Lo stato d’emergenza scade il 31 marzo “Vogliamo annunciare che è intenzione del governo non prorogare lo stato d’emergenze oltre il 31 marzo“. Queste le parole del premier Mario Draghi che pongono la parola ...

