Cosmesi italiana supera crisi Covid | fattura 11 | 7 miliardi | +10 | 2%

(Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – Lamade in Italylapandemica e riprende a crescere, ma è minacciata dall’aumento enorme dei costi energetici e delle materie prime, oltre che dalle forti tensioni dellaUcraina-Russia. Il comparto industriale raggiunge unto globale di 11,7di euro nel 2021, riprendendo a crescere del 10,2% rispetto al 2020 endo i valori pre-. Anche per il 2022 si stimano incrementi del 6,5%. Migliorato anche l’export, cresciuto nel 2021 del 13%, per unto di 4,7di euro e, per il 2022, si prevede un incremento del 7%. Sui dati per l’anno in corso però incombono forti minacce, denunciate dall’associazione nazionale delle imprese Cosmetica Italia in occasione ...