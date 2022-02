Così Mosca prepara da anni le sue finanze per resistere alle sanzioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mosca da anni rafforza le difese finanziarie, dopo l’esperienza delle sanzioni del 2014: oggi vanta riserve per 630 miliardi, poco debito, grandi introiti da materie prime e più autonomia. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 24 febbraio 2022)darafforza le difese finanziarie, dopo l’esperienza delledel 2014: oggi vanta riserve per 630 miliardi, poco debito, grandi introiti da materie prime e più autonomia.

