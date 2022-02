Cosenza Alessandria probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Gara valida per la ventiseiesima giornata dellaSerie B 21/22. Match importante in ottica salvezza per entrambe le squadre, alle prese entrambe con dei bruschi stop nell’ultimo turno. I calabresi hanno pareggiato 3-3 contro il Crotone, mentre i piemontesi hanno perso in casa contro il Perugia.si giocherà sabato 26 febbraio alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Gigi Marulla di. Come arrivano le squadre? Calabresi che sono reduci da un pirotecnico 3-3 nel derby contro il Crotone. Primo tempo ottimo per gli uomini di Bisoli, chiuso 0-2. Poi un inspiegabile blackout che riporta i pitagorici sulla retta via. Il gol di Liotti sembrava poter regalare tre punti d’oro, ma il gol di Maric al 92? è stato un pugno terribile. La vittoria avrebbe portato i calabresi a pari merito proprio con i piemontesi. La ...