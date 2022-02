"Cosa gli hi visto fare quando beveva". Michelle Hunziker, il dramma del padre alcolista: un racconto che fa male (Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondo e ultimo appuntamento per Michelle Impossibile, il programma di Michelle Hunziker in onda su Canale 5. La seconda puntata è stata trasmessa ieri, mercoledì 23 febbraio. E tra gli "ospiti", ecco anche Ineke, la madre della conduttrice, per la prima volta in tv. Insomma, anche la seconda puntata è stata molto autobiografica, quasi esclusivamente incentrata sulla figura della Hunziker. Storia non facile, quella di Michelle. La vicenda della setta, infatti, è nota a tutti. Ma anche con suo padre non è stato semplice. Sposato con mamma Ineke, la coppia ha avuto Michelle e il fratello Harold. Ma la relazione tra i due è naufragata a causa dell'alcolismo di Rudolf. Una situazione ovviamente difficile, degradante, con cui la stessa Michelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondo e ultimo appuntamento perImpossibile, il programma diin onda su Canale 5. La seconda puntata è stata trasmessa ieri, mercoledì 23 febbraio. E tra gli "ospiti", ecco anche Ineke, la madre della conduttrice, per la prima volta in tv. Insomma, anche la seconda puntata è stata molto autobiografica, quasi esclusivamente incentrata sulla figura della. Storia non facile, quella di. La vicenda della setta, infatti, è nota a tutti. Ma anche con suonon è stato semplice. Sposato con mamma Ineke, la coppia ha avutoe il fratello Harold. Ma la relazione tra i due è naufragata a causa dell'alcolismo di Rudolf. Una situazione ovviamente difficile, degradante, con cui la stessa...

