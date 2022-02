Coronavirus, il bollettino: 46.169 casi e 249 morti nelle ultime 24 ore. Cala ancora l’occupazione negli ospedali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono 46.169 i nuovi casi di Coronavirus e 249 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Leggero calo, quindi, rispetto ai 49.040 casi di mercoledì, quando le vittime accertate erano state 252. 484.530 invece tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari al 9,5%. Continua anche il progressivo alleggerimento delle strutture ospedaliere, pur con un ritmo meno sostenuto rispetto alle ultime settimane. Sono infatti 402 in meno i ricoverati nei reparti ordinari mentre le terapie intensive Calano di 47 unità. Sono 12.651.251 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero. Gli attualmente positivi sono 1.199.228, in calo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono 46.169 i nuovidie 249 iin 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Leggero calo, quindi, rispetto ai 49.040di mercoledì, quando le vittime accertate erano state 252. 484.530 invece tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari al 9,5%. Continua anche il progressivo alleggerimento delle struttureere, pur con un ritmo meno sostenuto rispetto allesettimane. Sono infatti 402 in meno i ricoverati nei reparti ordinari mentre le terapie intensiveno di 47 unità. Sono 12.651.251 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero. Gli attualmente positivi sono 1.199.228, in calo di ...

