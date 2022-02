Coronavirus | aggiornamento 24 febbraio | 12 decessi e 4 252 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Incidenza del Covid stabile in Campania, in calo i ricoveri in terapia intensiva e quelli nei reparti ordinari. Nel bollettino di oggi i positivi sono 4.252 a fronte di 37.965 test. Il tasso di ...

Advertising

vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 25/02/2022 ore 05:18 Finora sono state somministrate 133.707.05… - PolicoRobot : RT @egidio_gialdini: L'aggiornamento di giovedì 24 febbraio 2022 dal Sindaco di POLICORO, Enrico MASCIA, sull'emergenza coronavirus nella c… - egidio_gialdini : L'aggiornamento di giovedì 24 febbraio 2022 dal Sindaco di POLICORO, Enrico MASCIA, sull'emergenza coronavirus nell… - speleodori : RT @RegioneER: ??Coronavirus, l'aggiornamento di oggi ?? +2.753 nuovi casi ?? -1.400 casi attivi ?? -4% ricoveri nei reparti Covid ?? -5,9% rico… - infoitinterno : Aggiornamento Coronavirus 24/2: nel modenese 378 positivi, in Emilia-Romagna 2.753 contagi e 26 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

...di partire per il Nicaragua insieme a degli amici per lavorare ad un progetto diper ...in Romagna 25 febbraio 2020 - A Rimini viene accertato il primo caso di contagio da...... 3.382.509 Prima e seconda dose: 1.192.247 In attesa di ricevere seconda dose: 84.180 Terza dose: 913.835 Copertura con almeno una dose: 1.276.427 * Il dato dei vaccini consegnati è in...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi venerdì 25 febbraio ...Dopo l'annuncio del premier Mario Draghi sulla fine dello stato di emergenza, spuntano le prime ipotesi sulle misure che verranno gradualmente rimosse e sui tempi dell'allentamento delle restrizioni, ...