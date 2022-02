Coronavirus | 249 morti e 46 169 casi Cala ancora il tasso di positività al 9 | 5%

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il bollettino del 24 febbraio 2022 Sono 249 i decessi legati alin Italia nelle ultime 24 ore. A riportare il dato è il bollettino nazionale del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero dei decessi appare in leggero calo rispetto a quello registrato nel monitoraggio di ieri, quando le vittime erano state 252. Il totale dia causa del virus da inizio emergenza arriva così a quota 154.013. Sul fronte dei contagi oggi, 24 febbraio, si segnalano 46.169 nuovi positivi. Anche questo un dato in calo rispetto ai 49.040 nuovi positivi di ieri. Il numero degli attualmente positivi al virus sale a 1.199.228 (ieri 1.221.423). La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, oggi 24 febbraio, il bollettino nazionale sui dati Covid segnala 56 nuovi ingressi in terapia intensiva. Un dato in ...

Bollettino Covid , in Italia oggi, giovedì 24 febbraio 2022 , ci sono 46.169 contagi emorti . Ieri sono stati registrati 49.040 nuovi casi in 24 ore, secondo i dati del ministero ...il...Le vittime sono invece(ieri erano state 252). Sono poi 484.530 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della ...Bollettino covid, in Italia oggi, giovedì 24 febbraio 2022, ci sono 46.169 contagi e 249 morti. Ieri sono stati registrati 49.040 nuovi casi in 24 ore, secondo ...Si registrano inoltre altri 249 morti. VENETO - Sono 4.111 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 13 morti ...