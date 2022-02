Corona virus | Italia | 1199228 attualmente positivi a test -22195 in un giorno con 154013 decessi 249 e 11298010 guariti 69439 Totale di 12651251 casi 46169 Dati della protezione civile | effettuati 484530 tamponi

Advertising

zazoomblog : Corona virus: Italia 1199228 attualmente positivi a test (-22195 in un giorno) con 154013 decessi (249) e guariti (… - RenataRZargar : Senzafine: Arte, Cultura e Società di Renata Rusca Zargar: CITTÀ AL TEMPO DEL CORONA VIR… - Gabrigrifo1 : @Cinzia59391505 @Cartabellotta Il covid o corona virus sono un ceppo influenzale, ne abbiamo già avuti meno gravi e… - JesperRymkier : @menclamen si purtroppo una tragedia che sta crescendo dalla zona dell'Ucraina e oramai piano piano dappertutto nel… - bari_donatella : @granmartello E il corona virus ,partendo dall'oriente, è andato dritto nel ventre molle delle democrazie occidenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 24 febbraio 2022 3.652 Nuovi casi 29.393 Test giornalieri 9 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 932 ...Parte anche in Abruzzo la somministrazione della quarta dose del vaccino anti Covid alle categorie fragili. A partire da martedì (1° marzo), infatti, i circa 21mila cittadini abruzzesi individuati ...L’Organizzazione: “Gli operatori sanitari, gli ospedali e altre strutture non devono mai essere presi di mira e devono poter continuare a soddisfare i bisogni sanitari delle comunità. La protezione de ...A fronte di 76.469 tamponi effettuati, sono 5.239 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (6,8%). A Bergamo i nuovi casi sono 364. Continuano a diminuire negli ospedali lombardi i ricoverati in t ...