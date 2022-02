Conte pensa già all’addio al Tottenham: “situazione inaccettabile”, la mossa degli Spurs (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo un avvio di esperienza entusiasmante, il tecnico Antonio Conte è preoccupato dal rendimento del suo Tottenham. Gli Spurs sono reduci dal ko a sorpresa sul campo del Burnley, in generale le ultime prestazioni non sono state all’altezza. L’ex Inter ha confermato più volte di essere abituato a lottare per risultati ambiziosi, è stato un primo messaggio nei confronti del club. Al termine della sconfitta di ieri, si è scatenata l’ira di Conte: “possiamo anche aver giocato bene ma abbiamo perso. Sono quattro sconfitte nelle ultime cinque, questa è la realtà e parla chiaro. Non è normale per me. Devo parlare con il club, forse non sono abbastanza bravo. Il Tottenham mi ha chiamato per cambiare le cose, sto facendo di tutto ed evidentemente non è sufficiente. Qui i giocatori sono sempre gli stessi, gli ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo un avvio di esperienza entusiasmante, il tecnico Antonioè preoccupato dal rendimento del suo. Glisono reduci dal ko a sorpresa sul campo del Burnley, in generale le ultime prestazioni non sono state all’altezza. L’ex Inter ha confermato più volte di essere abituato a lottare per risultati ambiziosi, è stato un primo messaggio nei confronti del club. Al termine della sconfitta di ieri, si è scatenata l’ira di: “possiamo anche aver giocato bene ma abbiamo perso. Sono quattro sconfitte nelle ultime cinque, questa è la realtà e parla chiaro. Non è normale per me. Devo parlare con il club, forse non sono abbastanza bravo. Ilmi ha chiamato per cambiare le cose, sto facendo di tutto ed evidentemente non è sufficiente. Qui i giocatori sono sempre gli stessi, gli ...

