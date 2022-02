Consiglio Ue, ok a massicce sanzioni alla Russia: dai trasporti alla finanza (Di giovedì 24 febbraio 2022) 'Il Consiglio adotterà il pacchetto senza ritardi', si legge nel documento ufficiale. I leader europei annunciano nuove sanzioni nei confronti della BieloRussia. 'Ritiro incondizionato delle forze ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 febbraio 2022) 'Iladotterà il pacchetto senza ritardi', si legge nel documento ufficiale. I leader europei annunciano nuovenei confronti della Bielo. 'Ritiro incondizionato delle forze ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Consiglio Ue, ok a massicce sanzioni alla Russia: dai trasporti alla finanza #ucraina #kiev #russia #sanzioni… - GiovaQuez : Il Consiglio europeo concorda sulla messa in campo di misure restrittive che impongono “massicce e severe conseguen… - RaiNews : Massicce sanzioni e severe conseguenze per la #Russia. l'Europa prepara il pacchetto contro Mosca #Ucraina - mannitwitt : RT @MediasetTgcom24: Consiglio Ue, ok a massicce sanzioni alla Russia: dai trasporti alla finanza #ucraina #kiev #russia #sanzioni #mosca… - Perla19733917 : RT @MediasetTgcom24: Consiglio Ue, ok a massicce sanzioni alla Russia: dai trasporti alla finanza #ucraina #kiev #russia #sanzioni #mosca… -