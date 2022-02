Consiglia e sfata miti Per esempio | «Non è affatto vero che la donna non pensi al sesso»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Con classe e molto tatto, Nada Loffredi è una presenza amatissima del docureality Matrimonio a prima vista (la quinta stagione va in onda su Real Time ogni mercoledì). Membro dell’ormai leggendario team di esperti del docureality fin dalla prima edizione. Professionista molto stimata, nel tempo la sua presenza calda e attenta l’ha trasformata in un personaggio cult della trasmissione. Ovviamente anche e soprattutto per quello che dice, e come lo dice. Le coppie di “Matrimonio a prima vista” edizione 2022 guarda le foto Come la domanda-tormentone: «E quindi cosa vuoi fare?». Rivolta ai concorrenti nel momento ...

