Conseguenze guerra Ucraina | comitato straordinario convocato dall’UEFA

(Di giovedì 24 febbraio 2022): la UEFA convoca unesecutivo. Riunione prevista nella giornata di domani Latrae Russia e le suemettono in apprensione il mondo intero, incluso il calcio. Per questo la UEFA, tramite il proprio profilo Twitter, ha annunciato che convocherà per domani unesecutivo. IL COMUNICATO – «A seguito dell’evoluzione della situazione tra Russia e, il presidente UEFA hauna riunione straordinaria delEsecutivo per le 10:00 CET di venerdì 25 febbraio, al fine di valutare la situazione e prendere tutte le decisioni necessarie. Ulteriori ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloUcraina: la UEFA convoca un comitato esecutivo straordinario. Riunione prevista nella giornata di domani Latra Ucraina e Russia e le suemettono in apprensione ...Nessuno vuole una terzamondiale , che sarebbe fatalmente unanucleare. Ma i ... avvengono per passi successivi, che portano ad altri, e produconoche nessuno all'origine ...Le conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia potrebbero farsi sentire anche nel settore industriale automobilistico. Sono molti i costruttori europei che hanno stabilimenti e ...Così la guerra in Ucraina si sta trasmettendo direttamente sul paniere della spesa delle famiglie italiane. E lo fa minacciando di colpire prima di tutto i prodotti in proporzione più importanti per ...