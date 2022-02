Conflitto Ucraina-Russia| Le news in diretta e le ripercussioni nel mondo dello sport (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'invasione russa in Ucraina è realtà. Il presidente russo Vladimir Putin ha esortato le forze ucraine a consegnare le armi e "andare a casa": l'operazione militare è per proteggere il Donbass.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'invasione russa inè realtà. Il presidente russo Vladimir Putin ha esortato le forze ucraine a consegnare le armi e "andare a casa": l'operazione militare è per proteggere il Donbass....

Advertising

fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - Internazionale : Nella notte Putin ha annunciato l'inizio dell'invasione dell’Ucraina, lanciando un monito ai paesi occidentali a no… - TizianaFerrario : studiare la cartina dell’#Ucraina con i nomi delle varie città che sentite pronunciare in tv aiuta a capire meglio… - Sara36528008 : RT @Moonligh7m: Possiamo lasciare la guerra fuori da questo # per favore e non dire cagate? PER ADESSO E SI SPERA PER SEMPRE è un conflitto… - Ticinonline : «La guerra è arrivata anche qui, e rovina amicizie» #comunità #rapporti #ticino #conflitto #ucraina #donbass -