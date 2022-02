Conferenza stampa Pioli: «L’obiettivo è migliorare la classifica dello scorso anno» (Di giovedì 24 febbraio 2022) È la vigilia di Milan Udinese. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha parlato in Conferenza stampa della sfida di domani È la vigilia di Milan–Udinese. Stefano Pioli ha analizzato la sfida in Conferenza stampa. RISPETTO AD UN anno FA – «Noi stiamo bene. Arriviamo da una prestazione con qualche errore, domani ci aspettiamo una prestazione più solida» SALERNITANA – «Noi abbiamo valutato con attenzione la nostra prestazione. Abbiamo giocato con troppa frensia, abbiamo un piano gara da rispettare, i risultati degli altri non ci interessano e non li possiamo condizionare, ma possiamo condizionare i nostri risultati» RINNOVI – «Sono discorsi societari, io non sto allenando giocatori in scandeza, ma giocatori estremanente professionali e sempre sul pezzo. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) È la vigilia di Milan Udinese. Stefano, tecnico dei rossoneri, ha parlato indella sfida di domani È la vigilia di Milan–Udinese. Stefanoha analizzato la sfida in. RISPETTO AD UNFA – «Noi stiamo bene. Arriviamo da una prestazione con qualche errore, domani ci aspettiamo una prestazione più solida» SALERNITANA – «Noi abbiamo valutato con attenzione la nostra prestazione. Abbiamo giocato con troppa frensia, abbiamo un piano gara da rispettare, i risultati degli altri non ci interessano e non li possiamo condizionare, ma possiamo condizionare i nostri risultati» RINNOVI – «Sono discorsi societari, io non sto allenando giocatori in scandeza, ma giocatori estremanente professionali e sempre sul pezzo. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Ucraina, Borrell: 'Adotteremo le sanzioni più dure di sempre contro Mosca'. Le parole dell'Alto rappresenta… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'E' un momento grave per noi, la guerra è in Europa'. Così il segretario generale della Nato Jens Stolten… - Inter : Vigilia di #GenoaInter: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di Simone Inzaghi - CalcioNews24 : #Milan, parla #Pioli alla vigilia della sfida con l'#Udinese ??? - GiulianAlfredo : Conferenza stampa Domanda di una giornalista ucraina al segretario generale della Nato Stoltenberg: 'Sappiamo tutt… -