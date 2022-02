Conferenza stampa Blessin: «Crediamo nella salvezza. Inter? Così si può farle male» (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter: le parole del mister rossoblù Alexander Blessin in vista di domani Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter. MATCH – «È un piacere domani giocare contro una grandissima squadra come l’Inter. E’ una bella sensazione giocare contro una squadra veramente forte». MODULO – «La prima mezz’ora abbiamo sofferto molto il Venezia. Ci devono essere alternative del modulo di gioco. Io penso che il motivo del cambio del modulo non sono stati i problemi riscontrati all’inizio contro il Venezia. All’inizio non ci hanno permesso di fare il nostro gioco e il pressing che volevamo. Lì abbiamo perso molte seconde palle e i giocatori sanno il perchè non abbiamo giocato bene nei primi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laalla vigilia di Genoa-: le parole del mister rossoblù Alexanderin vista di domani Alexander, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della gara contro l’. MATCH – «È un piacere domani giocare contro una grandissima squadra come l’. E’ una bella sensazione giocare contro una squadra veramente forte». MODULO – «La prima mezz’ora abbiamo sofferto molto il Venezia. Ci devono essere alternative del modulo di gioco. Io penso che il motivo del cambio del modulo non sono stati i problemi riscontrati all’inizio contro il Venezia. All’inizio non ci hanno permesso di fare il nostro gioco e il pressing che volevamo. Lì abbiamo perso molte seconde palle e i giocatori sanno il perchè non abbiamo giocato bene nei primi ...

