Comunicato Uefa, UFFICIALE: 'Solidali all'Ucraina, condanniamo l'invasione della Russia. Domani le decisioni' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Attraverso un Comunicato UFFICIALE pubblicato sul proprio sito web e sui propri canali social, la Uefa ha condannato duramente l'attività... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Attraverso unpubblicato sul proprio sito web e sui propri canali social, laha condannato duramente l'attività...

Advertising

tancredipalmeri : Comunicato ufficiale UEFA: “Condanniamo l’invasione della Russia in Ucraina. Esprimiamo solidarietà alla comunità… - lentinivince : RT @MilanNewsit: Comunicato UEFA: 'Solidarietà alla comunità calcistica ucraina. Condanniamo gli attacchi' - LALAZIOMIA : Comunicato Uefa, UFFICIALE: 'Solidali all'Ucraina, condanniamo l'invasione della Russia. Domani le decisioni' - napolista : La #Uefa sponsorizzata da Gazprom condanna la #Russia per l’attacco in #Ucraina In un comunicato ufficiale l’annun… - MCalcioNews : Guerra Russia-Ucraina, la Uefa espone un comunicato: 'Solidarietà alla comunità calcistica ucraina' -