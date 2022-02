Come Enzo l'antennista diventa... 'Il Santone' Oscio. La serie comedy in esclusiva su RaiPlay (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Osho mi ha sempre fatto ridere e riflettere. Qualche anno fa avevo scritto la prefazione del libro di Federico". Neri Marcorè sbarca in tv con "Il Santone - #lepiùbellefrasidiOscio" una serie Comedy ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Osho mi ha sempre fatto ridere e riflettere. Qualche anno fa avevo scritto la prefazione del libro di Federico". Neri Marcorè sbarca in tv con "Il- #lepiùbellefrasidi" unady ...

Advertising

MarioManca : In un mondo di uomini viziati come Pietro, narcisisti come Nino e violenti come Pasquale, l'unico esempio positivo… - antoo1908 : Come sempre Enzo vede il futuro - Enzo_Altieri : #agorarai @luisellacost @iosonocarrara @ilariasotis @CBrachino @MElenaCapitanio @brandobenifei @Donzelli… - Jack53152579 : 'Psicopatici, impauriti e ricattabili quanto basta'.Queste sono le caratteristiche dei vari magnate della terra com… - marvin1311 : @violismo Ahhahahah incredibile come ogni cosa che dice si trasforma esattamente in qualcosa di molto molto discuti… -