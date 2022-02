Come aiutare il popolo ucraino: 6 cose che puoi fare in questo momento (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle prime ore di oggi, giovedì 24 febbraio, il presidente russo Putin ha dichiarato pubblicamente di aver dato il via a un’operazione militare russa in Ucraina. Poco dopo sono iniziati gli attacchi: ci sono state esplosioni a Kiev, Odessa e nelle città ai confini est del Paese. Sebbene Putin abbia dichiarato, Come riporta la stampa, che non intende invadere l’Ucraina ma solo “demilitarizzarla”, le autorità ucraine hanno di fatto confermato che l’esercito russo è entrato nel Paese e che ci sono stati gravi scontri, con feriti e morti sia tra i militari che tra i civili. Non si conosce ancora il bilancio esatto. La reazione da parte dei Governi è stata dura, Come da parte dell’Italia: “Gravissima e ingiustificata aggressione“, ha dichiarato il premier Draghi, Come riporta la stampa. “Siamo al lavoro con gli alleati europei e della ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle prime ore di oggi, giovedì 24 febbraio, il presidente russo Putin ha dichiarato pubblicamente di aver dato il via a un’operazione militare russa in Ucraina. Poco dopo sono iniziati gli attacchi: ci sono state esplosioni a Kiev, Odessa e nelle città ai confini est del Paese. Sebbene Putin abbia dichiarato,riporta la stampa, che non intende invadere l’Ucraina ma solo “demilitarizzarla”, le autorità ucraine hanno di fatto confermato che l’esercito russo è entrato nel Paese e che ci sono stati gravi scontri, con feriti e morti sia tra i militari che tra i civili. Non si conosce ancora il bilancio esatto. La reazione da parte dei Governi è stata dura,da parte dell’Italia: “Gravissima e ingiustificata aggressione“, ha dichiarato il premier Draghi,riporta la stampa. “Siamo al lavoro con gli alleati europei e della ...

Advertising

matteosalvinimi : 25mln di €, fino a 2.500€ a testa, per aiutare giovani a fare la patente per camion e altri mezzi come pullman turi… - LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI: “BENE IL BONUS CAMIONISTI, LA LEGA VUOLE RISOLVERE I PROBLEMI” “25 milioni di euro, fino a 2.50… - OfficialASRoma : Il #LoveYourPetDay non è solo l’occasione per ringraziare i nostri amici a 4 zampe, ma anche per aiutare quelli men… - pnkmvn : RT @offtopicmrt: La realtà dei fatti è che siamo tutti dei privilegiati del cazzo che possono permettersi di twittare dal divano di casa pr… - lilangwy : RT @offtopicmrt: La realtà dei fatti è che siamo tutti dei privilegiati del cazzo che possono permettersi di twittare dal divano di casa pr… -