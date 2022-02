Combinata nordica e salto con gli sci, Mondiali jr 2022: i convocati dell’Italia per le competizioni a Zakopane (Di giovedì 24 febbraio 2022) Terminati i Giochi Olimpici di Pechino, la stagione degli sport invernali si appresta ad avviarsi verso la conclusione. Ultimi appuntamenti di Coppa del Mondo per le varie discipline, nel frattempo a Zakopane, in Polonia, dal 27 febbraio al 6 Marzo, c’è spazio per i Mondiali junior di Combinata nordica e salto con gli sci. L’Italia oggi ha scelto i dodici atleti (quattro uomini ed otto donne) per le competizioni iridate in terra polacca. Andiamo a scoprire nel dettaglio la lista degli azzurri: salto MASCHILE 1. GALIANI Mattia (2002) S.C. Gardena R. 2. MORODER Daniel (2002) S.C. Gardena R. salto FEMMINILE 1. MALSINER Jessica (2002) S.C. Gardena R. 2. MARCATO Asia (2003) S.C. Bachmann 3. ZANITZER Martina (2005) S.C. Monte Lussari Tarvisio 4. VUERICH ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Terminati i Giochi Olimpici di Pechino, la stagione degli sport invernali si appresta ad avviarsi verso la conclusione. Ultimi appuntamenti di Coppa del Mondo per le varie discipline, nel frattempo a, in Polonia, dal 27 febbraio al 6 Marzo, c’è spazio per ijunior dicon gli sci. L’Italia oggi ha scelto i dodici atleti (quattro uomini ed otto donne) per leiridate in terra polacca. Andiamo a scoprire nel dettaglio la lista degli azzurri:MASCHILE 1. GALIANI Mattia (2002) S.C. Gardena R. 2. MORODER Daniel (2002) S.C. Gardena R.FEMMINILE 1. MALSINER Jessica (2002) S.C. Gardena R. 2. MARCATO Asia (2003) S.C. Bachmann 3. ZANITZER Martina (2005) S.C. Monte Lussari Tarvisio 4. VUERICH ...

