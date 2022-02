Colori Regioni, zona gialla, bianca, arancione e rossa: cosa cambia da lunedì 28 febbraio 2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Buone notizie in Italia perché da settimane (e per fortuna) la corsa del virus sta rallentando e, molto probabilmente, dal prossimo lunedì molte Regioni dalla zona gialla ritorneranno a quella bianca, anche se in realtà per i vaccinati e per chi ha il Green Pass ormai c’è poca differenza tra le fasce di colore. Colori Regioni: cosa cambia da lunedì 28 febbraio 2022, chi passa in zona bianca La Lombardia, una delle Regioni più colpite dalla pandemia, da lunedì 28 febbraio tornerà in zona bianca dopo settimane in fascia gialla. A confermarlo Attilio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Buone notizie in Italia perché da settimane (e per fortuna) la corsa del virus sta rallentando e, molto probabilmente, dal prossimomoltedallaritorneranno a quella, anche se in realtà per i vaccinati e per chi ha il Green Pass ormai c’è poca differenza tra le fasce di colore.da28, chi passa inLa Lombardia, una dellepiù colpite dalla pandemia, da28tornerà indopo settimane in fascia. A confermarlo Attilio ...

