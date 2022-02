Advertising

fisco24_info : Porti di Roma: Onorato, “Porto Civitavecchia centrale per dare immagine diversa della Capitale”: (Adnkronos) - “Il… - fisco24_info : Porti di Roma: Di Caterina (ALIS), “Civitavecchia Porto Core di interesse nazionale, ci allarghiamo verso Africa”:… - fisco24_info : Porti di Roma: Camilli (Unindustria), “Attrarre investimenti su porto Civitavecchia per sviluppo traffico merci”: (… - fisco24_info : Porti di Roma: Musolino (AdSP), “Civitavecchia Porto Core frutto di grande lavoro. Miglioreremo traffico merci”: (A… - nealhc : VITTORIA!!! Enel abbandona il gas a #Civitavecchia! Il futuro del porto è nelle rinnovabili e nei sistemi di accumo… -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia Porto

"Noi riteniamo che quello diè unCore di interesse nazionale fondamentale ed infatti come soci di Alis ci stiamo allargando anche verso il Nord Africa. Più cresce l'intermodalità marittima e ferroviaria, più ..."Ildi, come del resto quello di Fiumicino e Gaeta, è un asset fondamentale per la Capitale perché i flussi verso la città sono centrali per lo sviluppo del turismo di Roma. Il...“Il porto di Civitavecchia, come del resto quello di Fiumicino e Gaeta, è un asset fondamentale per la Capitale perché i flussi verso la città ...Visita del Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello Filippo Marini, alle istituzioni ed ai Comandi della Guardia Costiera della provincia di ...