Ciclismo | UAE Tour 2022 | risultati e classifica quinta tappa | in volata vince ancora Philipsen | tanta Italia in top 10

Jasper Philipsen concede il bis in volata e vince la quinta tappa dell'UAE Tour 2022, prima corsa in programma nell'UCI World Tour 2022. Il 23enne belga mette tutti in fila con una volata di rara forza a partire dall'olandese Olav Kooij, secondo di giornata. Terzo ha chiuso l'irlandese Sam Bennett, che sta mettendo a posto la gamba. tanta Italia nella top 10 di giornata con Matteo Malucelli quarto, al miglior risultato in carriera nel World Tour. Chiude sesto Elia Viviani e ottavo Alberto Dainese. Nella generale sempre al comando Tadej Pogacar che guadagna un secondo su Vlasov e due su tutti gli altri uomini di classifica in virtù dell'abbuono preso ...

