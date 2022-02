Chiude la Fontana dell’Abbeveratoio, si potano gli alberi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lavori di potatura degli alberi e Fontana chiusa per la giornata di domani, 24 febbraio. Lo comunica l’amministrazione comunale di Monreale. “Domani per lavori di potatura dalle ore 11.00 alle ore 13.00 Fontana Abbeveratoio – si legge in una nota -. Si comunica che domani mattina venerdì 25 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lavori di potatura deglichiusa per la giornata di domani, 24 febbraio. Lo comunica l’amministrazione comunale di Monreale. “Domani per lavori di potatura dalle ore 11.00 alle ore 13.00Abbeveratoio – si legge in una nota -. Si comunica che domani mattina venerdì 25 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Monrealelive.it)

Advertising

ilriformista : Il fascicolo nato dall’inchiesta sul “caso camici” in Lombardia si chiude con l’archiviazione di Fontana - monrealeatoday : Chiude la Fontana dell'Abbeveratoio, si potano gli alberi - - monicascapin77 : RT @PCagnan: Una bolletta da capogiro per la fontana a Carmignano. Il sindaco chiude il rubinetto alle “macine” - doramengoni : Voler bene è lasciar andare... Così dicono. E come mai mi sento che il mio cuore si fermi se solo ci penso? Se i m… - axurd : RT @reggiadicaserta: Ispirazioni fotografiche alla #ReggiadiCaserta ? Avete riconosciuto la statua? E' uno dei cosiddetti cacciatori della… -