Chiesti dieci anni di carcere per l’ex giudice Saguto (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – (Dall’inviata Elvira Terranova) -Silvana Saguto, quando era Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, “agì contro i doveri di ufficio” avvalendosi con i suoi complici “di una organizzazione tutt’altro che rudimentale”. “E all’interno della struttura” gli imputati “hanno organizzato una serie di sub procedimenti, non solo contro i doveri di ufficio e corresponsioni di somme non dovute”. “C’era una struttura ben oleata e sono state inserite una serie di sub strutture per arrivare agli scopi illeciti”. Ecco perché, secondo la Procura generale di Caltanissetta, l’ex giudice Silvana Saguto, ormai radiata dall’ordine giudiziario, “deve essere condannata a dieci anni di carcere”, un anno e mezzo in più rispetto agli otto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – (Dall’inviata Elvira Terranova) -Silvana, quando era Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, “agì contro i doveri di ufficio” avvalendosi con i suoi complici “di una organizzazione tutt’altro che rudimentale”. “E all’interno della struttura” gli imputati “hanno organizzato una serie di sub procedimenti, non solo contro i doveri di ufficio e corresponsioni di somme non dovute”. “C’era una struttura ben oleata e sono state inserite una serie di sub strutture per arrivare agli scopi illeciti”. Ecco perché, secondo la Procura generale di Caltanissetta,Silvana, ormai radiata dall’ordine giudiziario, “deve essere condannata adi”, un anno e mezzo in più rispetto agli otto ...

Advertising

ParliamoDiNews : Chiesti dieci anni di carcere per l`ex giudice Saguto – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra #… - StraNotizie : Chiesti dieci anni di carcere per l'ex giudice Saguto - TV7Benevento : Chiesti dieci anni di carcere per l'ex giudice Saguto - - italiaserait : Chiesti dieci anni di carcere per l’ex giudice Saguto - sulsitodisimone : Chiesti dieci anni di carcere per l'ex giudice Saguto -