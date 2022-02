Chiara Ferragni conquista la Milano Fashion Week con una maxi pelliccia Fendi

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La2022 è iniziata, e modelle, influencer e designers hanno raggiunto il capoluogo lombardo per prendere parte alle sfilate più cool della stagione. E tra loro non può certo mancare, che all’evento diha incantato tutti i presenti (e non solo) con uncappotto didai colori delicati e ultra chic. Un capo unico nel suo genere, che fa parte (curiosamente) della collezione primavera estate 2022 del brand: una ecobianca lunga fin sotto al ginocchio, con un collo ampio che la avvolge come un caldo abbraccio. Sul fondo candido ci sono inserti beige, lilla e rossi a dare un tocco di colore e a rendere il tutto ancora più particolare. Il cappotto oversize, poi, è stretto in vita ...

X COLORI CHIARI - Look dai colori chiari per le sorelle Chiara e Valentina Ferragni si sono presentate alla sfilata di Fendi indossando una candida tuta (per Valentina) e una eco - pelliccia ... Con un richiamo in prima pagina, le sorelle Ferragni approdano sul "New York Times". Il quotidiano dedica un ampio servizio a Chiara e Valentina nel loro ruolo di "Kardashian italiane". "Le sorelle hanno già milioni di seguaci e un reality show ... Kim Kardashian è atterrata in Italia appositamente per prendere parte alla Milano Fashion Week. L'influencer ha seguito la sfilata di Prada. Cosa ha indossato per l'occasione? Un completo verde di pel ... Nella serata di ieri il ceo di Hublot Ricardo Guadalupe e la brand ambassador Chiara Ferragni hanno tagliato il nastro inaugurando ufficialmente la nuova boutique milanese del marchio orologiero ...