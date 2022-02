Chiara Ferragni conquista la Milano Fashion Week con una maxi pelliccia Fendi (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Milano Fashion Week 2022 è iniziata, e modelle, influencer e designers hanno raggiunto il capoluogo lombardo per prendere parte alle sfilate più cool della stagione. E tra loro non può certo mancare Chiara Ferragni, che all’evento di Fendi ha incantato tutti i presenti (e non solo) con un maxi cappotto di pelliccia dai colori delicati e ultra chic. Un capo unico nel suo genere, che fa parte (curiosamente) della collezione primavera estate 2022 del brand: una ecopelliccia bianca lunga fin sotto al ginocchio, con un collo ampio che la avvolge come un caldo abbraccio. Sul fondo candido ci sono inserti beige, lilla e rossi a dare un tocco di colore e a rendere il tutto ancora più particolare. Il cappotto oversize, poi, è stretto in vita ... Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) La2022 è iniziata, e modelle, influencer e designers hanno raggiunto il capoluogo lombardo per prendere parte alle sfilate più cool della stagione. E tra loro non può certo mancare, che all’evento diha incantato tutti i presenti (e non solo) con uncappotto didai colori delicati e ultra chic. Un capo unico nel suo genere, che fa parte (curiosamente) della collezione primavera estate 2022 del brand: una ecobianca lunga fin sotto al ginocchio, con un collo ampio che la avvolge come un caldo abbraccio. Sul fondo candido ci sono inserti beige, lilla e rossi a dare un tocco di colore e a rendere il tutto ancora più particolare. Il cappotto oversize, poi, è stretto in vita ...

Advertising

Riicthekid : RT @AnfetaMilan: Se ci sarà una guerra le industrie tessili saranno convertite in industrie belliche e Chiara Ferragni dovrà trovarsi un la… - TuttoSuMilano : Chiara Ferragni, i look per la #Milano Fashion Week: dalla pelliccia alla minigonna - infoitcultura : Chiara Ferragni conquista la Milano Fashion Week con una maxi pelliccia Fendi - ElBondaz : RT @AnfetaMilan: Se ci sarà una guerra le industrie tessili saranno convertite in industrie belliche e Chiara Ferragni dovrà trovarsi un la… - AnfetaMilan : Se ci sarà una guerra le industrie tessili saranno convertite in industrie belliche e Chiara Ferragni dovrà trovars… -