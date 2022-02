Chi era Bettino Craxi? Su Focus un docufilm inedito sulla storia del leader del PSI (Di giovedì 24 febbraio 2022) Presidente del Consiglio dei ministri, dal 4 agosto 1983 al 18 aprile 1987, e segretario del Partito Socialista Italiano, dal 15 luglio 1976 all'11 febbraio 1993, Craxi è stato uno dei politici più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 febbraio 2022) Presidente del Consiglio dei ministri, dal 4 agosto 1983 al 18 aprile 1987, e segretario del Partito Socialista Italiano, dal 15 luglio 1976 all'11 febbraio 1993,è stato uno dei politici più ...

Advertising

AlexBazzaro : Lo “stato di emergenza” era il motivo per la creazione del green pass. Se viene meno perché non vengono eliminate i… - giuliapompili : E' molto molto importante sapere chi era Manlio Di Stefano, incredibilmente sottosegretario al ministero degli Este… - Focus_it : 'Siate affamati siate folli!' Oggi Steve Jobs, l'uomo che ha messo la tecnologia nelle mani di tutti, avrebbe comp… - FutbolDaltonico : RT @SCUtweet: L'attacco totale della #Russia deriva dal timore di #Putin che l'#Ucraina entri nella #NATO, ma questo era/è impossibile: nel… - Vera_Berr : Al telefono con una cliente per una spedizione, il pacco verrà ritirato domani (venerdì) e il mio socio ha tenuto a… -