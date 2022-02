Champions League, il gesto del calciatore ucraino Roman Yaremchuk (Di giovedì 24 febbraio 2022) Durante il match Benfica – Ajax La crisi Russia – Ucraina, sfocia e ha ripercussioni anche nel mondo del pallone come dimostra Roman Yaremchuk. La finale di Champions League anche se per ora non ci sono aggiornamenti è sempre più in bilico. Ieri, 23 febbraio, durante il match valido per l’andata degli ottavi di Champions League tra Benfica e Ajax l’ucraino dei portoghesi, Roman Yaremchuk si è reso protagonista di un gesto simbolico. L’attaccante 26enne al gol del 2 a 2 non ha festeggiato, si è tolto la divisa del Benfica per mostrare un’altra maglia. Il gesto di Roman Yaremchuk Sulla t – shirt c’era impressa la scritta Tryzub, ovvero lo stemma dell’Ucraina. A caldo a ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Durante il match Benfica – Ajax La crisi Russia – Ucraina, sfocia e ha ripercussioni anche nel mondo del pallone come dimostra. La finale dianche se per ora non ci sono aggiornamenti è sempre più in bilico. Ieri, 23 febbraio, durante il match valido per l’andata degli ottavi ditra Benfica e Ajax l’dei portoghesi,si è reso protagonista di unsimbolico. L’attaccante 26enne al gol del 2 a 2 non ha festeggiato, si è tolto la divisa del Benfica per mostrare un’altra maglia. IldiSulla t – shirt c’era impressa la scritta Tryzub, ovvero lo stemma dell’Ucraina. A caldo a ...

