Champions League, fonti Uefa: la finale verrà spostata dalla Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) La finale di Champions League non si giocherà a San Pietroburgo. Lo ha appreso l’Associated Press, che cita fonti interne all’Uefa. I funzionari dell’ente del calcio europeo domani lo annunceranno dopo la riunione straordinaria del Comitato esecutivo Uefa. La sfida, in programma il 28 maggio, non si giocherà dunque in Russia a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. La nuova sede sarà resa nota in seguito. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ladinon si giocherà a San Pietroburgo. Lo ha appreso l’Associated Press, che citainterne all’. I funzionari dell’ente del calcio europeo domani lo annunceranno dopo la riunione straordinaria del Comitato esecutivo. La sfida, in programma il 28 maggio, non si giocherà dunque ina causa dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. La nuova sede sarà resa nota in seguito. SportFace.

