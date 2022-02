Cerchi lavoro? McDonald’s cerca nuove figure in FVG

(Di giovedì 24 febbraio 2022)53 nuovi candidati da inserire nei ristoranti del Friuli – Venezia Giulia, in particolare 10 a Udine, 5 a Tavagnacco, 6 a Pordenone, 4 a Fiume, 9 a Monfalcone, 11 a Villesse e 8 a Gonars. Posizioni che rientrano nel piano di crescita nazionale, che prevede quest’anno l’assunzione di 5.000persone in tutta Italia. Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda rinelle persone che lavorano nei suoi ristoranti.offre un’opportunità diconcreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare insignifica lavorare in un contesto ...

Advertising

We_Pesaro : RT @vivereurbino: Cerchi lavoro? Ecco le opportunità di questa settimana - vivereurbino : Cerchi lavoro? Ecco le opportunità di questa settimana - serendipitykiki : pov: sei a lavoro e cerchi damigav in tutta napoli dalla web live - Toffee10luglio : @EnricoLetta Scoperto il traduttore? Tornerà ad essere umano quando penserà al popolo cui ha tolto le libertà e il… - franonesiste : RT @poli_flo: del resto se ti ostini a tenere titolarissimi Rui ed Insigne, te le cerchi. Il lavoro che all'andata ha fatto JJ è stato ampi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerchi lavoro

Livingcesenatico

... retrocamera con visione a 360° , sistema Keyless,da 18", finiture cromate, barre al tetto, ... indispensabili per uno strumento difunzionale, robusto e facile da riparare che si adatta ...... dove è possibile intraprendere uncomplementare. Il progresso dell'educazione alla pace all'... Circonda gli insegnanti con un oceano di supporto Per chiunquedi integrare l'educazione ...di Rita Maria Stanca Minsait, società di Indra leader nell’Information Technology e nella Digital Transformation, assumerà 350 professionisti in Italia nel 2022. In questo modo, la società mantiene il ...Nuove assunzioni per McDonald's in provincia di Lecce. Un piano di crescita che prevede l’assunzione di 5.000 persone in tutta la Penisola: 12 le figure da inserire in organico nei suoi ristoranti di ...