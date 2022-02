Castelli di Lenzuola, in radio il nuovo brano del primo album di Ariete (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da oggi, venerdì 25 febbraio è fuori in radio il singolo “Castelli di Lenzuola” della cantautrice romana Ariete tratto dal suo primo album “Specchio” in uscita sempre oggi su tutte le piattaforme digitali e in streaming. “Castelli di Lenzuola” è un singolo che racconta il passaggio dall’adolescenza al diventare grandi ed è allo stesso tempo una richiesta di preservare la purezza di un amore candido come quello dei bambini. La canzone è un incontro magico fatto di sguardi che porta a sognare ad occhi aperti, animando il desiderio di un amore vero e talmente bello da non volersi più svegliare. Ariete con il suo “Bedroom pop”, riesce da sempre a creare dimensioni profonde che vanno a toccare le corde più segrete e intime dell’anima, ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da oggi, venerdì 25 febbraio è fuori inil singolo “di” della cantautrice romanatratto dal suo“Specchio” in uscita sempre oggi su tutte le piattaforme digitali e in streaming. “di” è un singolo che racconta il passaggio dall’adolescenza al diventare grandi ed è allo stesso tempo una richiesta di preservare la purezza di un amore candido come quello dei bambini. La canzone è un incontro magico fatto di sguardi che porta a sognare ad occhi aperti, animando il desiderio di un amore vero e talmente bello da non volersi più svegliare.con il suo “Bedroom pop”, riesce da sempre a creare dimensioni profonde che vanno a toccare le corde più segrete e intime dell’anima, ...

