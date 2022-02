Caso plusvalenze | la Juve | «Collaboriamo con gli inquirenti | abbiamo operato nel rispetto della legge» 

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal documento pubblicato oggi dallantus per comunicare i risultati finanziari relativi al primo semestre di esercizio, il club parla anche dell’indagine sulle. Lacita il “Procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria di Torino”, specificando che «in data 26 novembre 2021 e 1° dicembre 2021 sono stati notificati alla Società, tramite gli Ufficiali di P.G.Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino, decreti di perquisizione e sequestro e in tali date l’Emittente ha avuto notizia dell’esistenza di un’indagine da parteProcuraRepubblica presso il Tribunale di Torino, nei confrontiSocietà stessa nonché di alcuni suoi esponenti attuali e passati». L’indagine in merito alla ...

Il CdA della Juventus ha approvato oggi il bilancio del primo semestre 2021/22. Nel comunicato ufficiale, il club bianconero aggiorna anche sul caso plusvalenze. NOTA – «Con lettera in data 4 ottobre ...Da ieri le 11 società che hanno ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini sul fronte plusvalenze, possono accedere agli atti della procura federale. È partito il conto alla rovescia per riuscire a ...