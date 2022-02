Caso plusvalenze, anche il Napoli è coinvolto ma non rischia gravi sanzioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Caso plusvalenze, il Napoli non corre gravi rischi In diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete è intervenuto l’ex membro della Corte d’appello della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 24 febbraio 2022), ilnon correrischi In diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete è intervenuto l’ex membro della Corte d’appello della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

JuventusUn : Caso plusvalenze: #Agnelli e #DeLaurentiis nel mirino della FIGC | Ecco cosa rischia la #Juventus?? - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Caso #plusvalenze: le ipotesi per la nuova norma dalla prossima stagione - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso plusvalenze: le ipotesi per la nuova norma: La FIGC sta facendo passi avanti nel progetto… - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Caso #plusvalenze: le ipotesi per la nuova norma dalla prossima stagione - CalcioFinanza : Caso #plusvalenze: le ipotesi per la nuova norma dalla prossima stagione -