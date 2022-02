Cartelle esattoriali, nuova rateizzazione: ecco chi può richiederla (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Governo, con un nuovo emendamento del decreto Milleproroghe riapre i termini per la rateizzazione delle Cartelle esattoriali Con l’approvazione di un emendamento al decreto Milleproroghe il governo Draghi ha deciso di riaprire i termini per la rateizzazione dei pagamenti per alcuni contribuenti. L’emendamento è stato approvato nel corso della seduta del 17 febbraio ed L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Governo, con un nuovo emendamento del decreto Milleproroghe riapre i termini per ladelleCon l’approvazione di un emendamento al decreto Milleproroghe il governo Draghi ha deciso di riaprire i termini per ladei pagamenti per alcuni contribuenti. L’emendamento è stato approvato nel corso della seduta del 17 febbraio ed L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

RTAlive1 : Nocera Superiore, FdI: 'Famiglie e imprese inondate di cartelle esattoriali' - LavoroFisco : Cartelle esattoriali, come funziona la nuova rateizzazione nel Milleproroghe - alesirigu70 : @alvisemion @Stefano0323 Tu la fai semplice. Chi vive la realtà sa che se non paghi ti arrivano le cartelle esatto… - ilCortigiano08 : @Nius22380501 @princess211110 @GuidoDeMartini Anche se diventano cartelle esattoriali non sono trasmissibili ? ?? - KompagnaTeresa : Amici che si sposano, fratelli che mettono su famiglia, colleghi che comprano casa e a me arrivano cartelle esattor… -