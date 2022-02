Caro energia, il blocco dei tir paralizza la penisola. Molisana ferma la produzione: “Altre aziende ci seguiranno” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Aumentano in tutta Italia gli autotrasportatori che hanno aderito al fermo collettivo del settore privato per protestare contro il Caro carburanti. Il blocco dei tir è in atto dalla Calabria alla Puglia e alla Campania, fino al porto di Ravenna. Si moltiplicano sulle strade d’Italia le adesioni dei camionisti al fermo dei tir, con la conseguenza di penalizzare pesantemente il settore dell’autotrasporto. La Molisana ferma la produzione di pasta Una protesta che ha provocato un effetto a catena. «La produzione sarà sospesa da oggi perché La Molisana affianca lo sciopero degli autotrasportatori» contro il Caro-carburante, precisando che il colosso della pasta, non è ancora stabilita una data per la ripresa della produzione. Uno stop alla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Aumentano in tutta Italia gli autotrasportatori che hanno aderito al fermo collettivo del settore privato per protestare contro ilcarburanti. Ildei tir è in atto dalla Calabria alla Puglia e alla Campania, fino al porto di Ravenna. Si moltiplicano sulle strade d’Italia le adesioni dei camionisti al fermo dei tir, con la conseguenza di penalizzare pesantemente il settore dell’autotrasporto. Laladi pasta Una protesta che ha provocato un effetto a catena. «Lasarà sospesa da oggi perché Laaffianca lo sciopero degli autotrasportatori» contro il-carburante, precisando che il colosso della pasta, non è ancora stabilita una data per la ripresa della. Uno stop alla ...

