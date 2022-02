Caro energia, dal governo solo provvedimenti tampone: occorre seguire l’esempio spagnolo (Di giovedì 24 febbraio 2022) I blocchi degli autotrasportatori in alcune aree strategiche del Paese come lo stretto di Messina e Bari ripropongono il tema del preponderante peso del trasporto merci su strada, che in ogni occasione di crisi energetica emerge in tutta evidenza. Con il decreto Milleproroghe gli autotrasportatori si sono visti mantenere lo sconto sulle accise, mentre ai loro competitor ferroviari che usano locomotori a diesel nei porti e negli interporti lo sconto è stato annullato. Il ministro della Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini, annuncia di voler sviluppare il trasporto su ferro ma cancella i già inadeguati incentivi al settore ferroviario. Anziché ridurre gradualmente le accise del settore, i tir continuano ad usufruire dello sconto già esistente (e nonostante questo protestano): per l’ennesima volta si è scelto di sostenere la lobby dell’autotrasporto. Il settore ferroviario, invece, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) I blocchi degli autotrasportatori in alcune aree strategiche del Paese come lo stretto di Messina e Bari ripropongono il tema del preponderante peso del trasporto merci su strada, che in ogni occasione di crisi energetica emerge in tutta evidenza. Con il decreto Milleproroghe gli autotrasportatori si sono visti mantenere lo sconto sulle accise, mentre ai loro competitor ferroviari che usano locomotori a diesel nei porti e negli interporti lo sconto è stato annullato. Il ministro della Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini, annuncia di voler sviluppare il trasporto su ferro ma cancella i già inadeguati incentivi al settore ferroviario. Anziché ridurre gradualmente le accise del settore, i tir continuano ad usufruire dello sconto già esistente (e nonostante questo protestano): per l’ennesima volta si è scelto di sostenere la lobby dell’autotrasporto. Il settore ferroviario, invece, ...

