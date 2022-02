Caro carburante | terzo giorno protesta | tir su tangenziale Bari

Advertising

Agenzia_Ansa : Dalla Puglia all'Emilia-Romagna, la rivolta dei camionisti contro il caro carburante. Un autotrasportatore ferito n… - SkyTG24 : #Palermo, protesta contro caro carburante: blocco tir nel porto - RaiNews : Divampa in tutta Italia la protesta degli addetti alla logistica contro il caro carburante - soloiopaolo : RT @SkyTG24: #Palermo, protesta contro caro carburante: blocco tir nel porto - telodogratis : Caro carburante: blocco Tir nel porto di Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Caro carburante

Terzo giorno di protesta delle aziende di trasporto in Puglia, con i tir che hanno raggiunto la tangenziale di Bari. I blocchi stradali nel Barese, come comunicato dalla Polizia locale, interessano la ...Ha fatto seguito il corteo di decine di tir sulla strada statale 172 fino a Locorotondo e poi verso Fasano, da parte di decine di autotrasportatori che protestano per ilcosì come ...Gli autotrasportatori protestano, come i colleghi a Catania che presidiano il casello di San Gregorio, per il caro carburante. La protesta avrà effetti sulle merci e stazioni di servizio senza ...Anche gli autotrasportatori calabresi sono in fermento, come in tutta Italia, per avere le risposte dal Governo ai tanti problemi della categoria. Confartigianato Calabria Trasporti rileva che “il ...