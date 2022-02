Advertising

Agenzia_Ansa : Dalla Puglia all'Emilia-Romagna, la rivolta dei camionisti contro il caro carburante. Un autotrasportatore ferito n… - SkyTG24 : #Palermo, protesta contro caro carburante: blocco tir nel porto - Agenzia_Ansa : Protesta contro il caro-carburante. Blocco dei Tir nel porto di Palermo. La viceministra Bellanova: 'Tavolo autotra… - riccardo_cugusi : «Caro carburante: Regioni, c'è un rischio stop delle merci» Ansa, 24 febbraio 2022 - NuovoSud : Caro carburante, blocco dei Tir al porto di Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Caro carburante

Intanto, ancora proteste e 'tir lumaca' sulle autostrade italiane contro l'aumento dei prezzi del. La mobilitazione degli autotrasportatori del Mezzogiorno prosegue anche oggi in Puglia, ...L'impatto sulla produzione e sui prezzi della filiera dell'alimentazione comincia a farsi sentire. Dopo 4 giorni di sciopero, la protesta degli autotrasportatori contro ilpotrebbe diventare esplosiva con ripercussioni anche sui consumatori. Con l'80 per cento delle merci che viaggiano su strada, le associazioni di categoria lanciano l'allarme, ...A risentire particolarmente delle manifestazioni dei camionisti contro il caro carburanti, il mercato ortofrutticolo i cui prodotti, se non distribuiti, rischiano di deperire ...(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "La situazione che si sta determinando a seguito dell'aumento delle tariffe dell'energia elettrica e del rincaro dei carburanti sta diventando preoccupante anche in ...