Caro carburante, autotrasportatori: stamattina si aggiunge Martina Franca con la Valle d'Itria Presidio in piazza d'Angiò (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche gli autotrasportatori di Martina Franca partecipano oggi alla protesta che in Puglia è crescente. Presìdi in ogni provincia, dopo che da San Severo era partita l'iniziativa. Quello di Martina Franca è un Presidio che ha la prospettiva di coinvolgere l*intera Valle d'Itria L'articolo Caro carburante, autotrasportatori: stamattina si aggiunge Martina Franca con la Valle d'Itria <small class="subtitle">Presidio in piazza d'Angiò</small> proviene da Noi Notizie..

