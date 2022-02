“CAMERIERE, BADANTI E AMANTI”: IL FUORI ONDA DEL TG3 INCHIODA LUCIA ANNUNZIATA E… (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono circa 200.000 gli ucraini che risiedono in Italia. Il nostro pensiero va a loro oggi e all’Ucraina assediata dalla Russia. Qualcuno però trova l’occasione di fare battute pessime, colte da un FUORIONDA del Tg3 Speciale. Parliamo di LUCIA ANNUNZIATA. Il segretario del PD Enrico Letta sta parlando. “Qui in Italia il pensiero va alla comunità ucraina, fatta di centinaia di migliaia di persone che si sono integrate”. Dallo studio, pensando di avere i microfoni spenti, la ANNUNZIATA e un ospite in studio commentano: Centinaia di migliaia di CAMERIERE e BADANTI… e AMANTI. La voce maschile, forse Antonio Di Bella, aggiunge “AMANTI” per completare la figuraccia in diretta a loro insaputa. “Classismo”, “Si scusi immediatamente”, “Mi fa ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono circa 200.000 gli ucraini che risiedono in Italia. Il nostro pensiero va a loro oggi e all’Ucraina assediata dalla Russia. Qualcuno però trova l’occasione di fare battute pessime, colte da undel Tg3 Speciale. Parliamo di. Il segretario del PD Enrico Letta sta parlando. “Qui in Italia il pensiero va alla comunità ucraina, fatta di centinaia di migliaia di persone che si sono integrate”. Dallo studio, pensando di avere i microfoni spenti, lae un ospite in studio commentano: Centinaia di migliaia di… e. La voce maschile, forse Antonio Di Bella, aggiunge “” per completare la figuraccia in diretta a loro insaputa. “Classismo”, “Si scusi immediatamente”, “Mi fa ...

