Calcio: Ucraina. Fonseca bloccato a Kiev 'Non mi resta che pregare' (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'ex allenatore della Roma "Mi sono svegliato con cinque esplosioni in fila" ROMA - "Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni in finla. Avevo un volo in programma per oggi, ma ...

