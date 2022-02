**Calcio: Europa League, Olympiacos-Atalanta 0-3, nerazzurri agli ottavi** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Atene, 24 feb. - (Adnkronos) - L'Atalanta vola agli ottavi di finale di Europa League. Dopo aver vinto 2-1 in casa una settimana fa i nerazzurri sconfiggono 3-0 in trasferta l'Olympiacos in un match disputato allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene. A decidere l'incontro il gol di Maehle al 40' e la doppietta di Malinovskyi, a segno al 67' e al 69'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Atene, 24 feb. - (Adnkronos) - L'volaottavi di finale di. Dopo aver vinto 2-1 in casa una settimana fa isconfiggono 3-0 in trasferta l'in un match disputato allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene. A decidere l'incontro il gol di Maehle al 40' e la doppietta di Malinovskyi, a segno al 67' e al 69'.

Advertising

sportface2016 : #NapoliBarcellona, tifosi chiedono boicottaggio: 'Non vogliamo il russo #Karasev come arbitro' - Gazzetta_it : Napoli, Atalanta e Lazio puntate sull’Europa League - Gazzetta_it : Gol! Lazio - FC Porto 1-0, rete di Immobile C. (LAZ) - sportface2016 : #LazioPorto 2-2, le pagelle e il tabellino - Fantacalcio : Europa League, Lazio-Porto 2-2: cronaca e tabellino -