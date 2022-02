Calcio: Europa League, Napoli-Barcellona 1-3 dopo primo tempo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Napoli, 24 feb. - (Adnkronos) - Il Barcellona è in vantaggio per 3-1 sul Napoli al termine del primo tempo del match di ritorno del playoff di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per i catalani a segno Alba al 9' e De Jong al 13', Insigne accorcia le distanze su rigore al 23', Piqué al 45' fissa il punteggio sul 3-1. All'andata al Nou Camp le due squadre hanno pareggiato 1-1. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022), 24 feb. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 3-1 sulal termine deldel match di ritorno del playoff di, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per i catalani a segno Alba al 9' e De Jong al 13', Insigne accorcia le distanze su rigore al 23', Piqué al 45' fissa il punteggio sul 3-1. All'andata al Nou Camp le due squadre hanno pareggiato 1-1.

Advertising

SkySport : LAZIO-PORTO 2-2 Risultato finale ? ? #Immobile (19') ? rig. #Taremi (31') ? #Uribe (68') ? #Cataldi (90+5') ? ?… - Gazzetta_it : Napoli, Atalanta e Lazio puntate sull’Europa League - SkySport : Malinovskyi, gol e maglia per l'Ucraina: 'No alla guerra' #SkyUEL #UEL #EuropaLeague #SkySport #OlympiacosAtalanta… - sportface2016 : #NapoliBarcellona, il video del gol di #Piquè - GiovanniGaiani : @JuveVlahovic @sscnapoli @Lor_Insigne Addirittura un massacro mai visto prima... Un po' esagerato. In realtà ci son… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa Lazio, Sarri: 'Rigore? Facciamo il tifo per bloccare il Var' ROMA - Ha ricevuto l'abbraccio dei suoi tifosi, Maurizio Sarri. La Lazio esce a testa alta dall'Europa League, la gente all'Olimpico ha applaudito tecnico e squadra dopo il 2 - 2 contro il Porto. Ora inizia, come dire, un'altra stagione con l'obiettivo quarto posto e il solo campionato da ...

Lazio - Porto 2 - 2, pagelle: Luis Alberto sfortunato, Immobile implacabile ma non basta Lazio - Porto 2 - 2 in Europa League, biancocelesti eliminati dopo l'1 - 2 dell'andata. Le pagelle del match STRAKOSHA 7 Nel primo tempo gioca solo con i piedi, in avvio di ripresa tiene in gioco la Lazio con due interventi ...

Europa League, i risultati in diretta LIVE delle partite delle 21 Sky Sport Gasperini: "Malinovskyi? Gli ho chiesto se si sentiva di giocare" Il tecnico: dell'Atalanta: "Contento per lui e per la doppietta, Il calcio a volte non risolve i , ma può contribuire a rendere più vicini tutti" ...

Porto, Conceiçao: "Non dimenticherò mai questi tifosi. Lazio? Mi ha sorpreso..." Ritorno all'Olimpico felice per l'ex Lazio Sergio Conceiçao. Il tecnico dei dragoni al termine del match è intervenuto anche alle telecamere di Sky Sport, soffermandosi in ...

ROMA - Ha ricevuto l'abbraccio dei suoi tifosi, Maurizio Sarri. La Lazio esce a testa alta dall'League, la gente all'Olimpico ha applaudito tecnico e squadra dopo il 2 - 2 contro il Porto. Ora inizia, come dire, un'altra stagione con l'obiettivo quarto posto e il solo campionato da ...Lazio - Porto 2 - 2 inLeague, biancocelesti eliminati dopo l'1 - 2 dell'andata. Le pagelle del match STRAKOSHA 7 Nel primo tempo gioca solo con i piedi, in avvio di ripresa tiene in gioco la Lazio con due interventi ...Il tecnico: dell'Atalanta: "Contento per lui e per la doppietta, Il calcio a volte non risolve i , ma può contribuire a rendere più vicini tutti" ...Ritorno all'Olimpico felice per l'ex Lazio Sergio Conceiçao. Il tecnico dei dragoni al termine del match è intervenuto anche alle telecamere di Sky Sport, soffermandosi in ...