Calcio | Europa League | giocatori di Napoli e Barcellona con striscione ' no alla guerra'

(Di giovedì 24 febbraio 2022), 24 feb. - (Adnkronos) - Idiprima dell'inizio del match di ritorno degli spareggi per entrare negli ottavi di finale dihanno mostrato insieme unocon la scritta "No War" contro il conflitto in Ucraina. La terna arbitrale della partita è russa e a dirigere la sfida c'è Sergei Karasev.

Advertising

SkySport : LAZIO-PORTO 2-2 Risultato finale ? ? #Immobile (19') ? rig. #Taremi (31') ? #Uribe (68') ? #Cataldi (90+5') ? ?… - Gazzetta_it : Napoli, Atalanta e Lazio puntate sull’Europa League - Gazzetta_it : Gol! Lazio - FC Porto 1-0, rete di Immobile C. (LAZ) - elisitalaU : RT @Gazzetta_it: Gol! Napoli - Barcellona 1-2, rete di Insigne L. (NAP) - emmanuelap : RT @SkySport: Napoli-Barcellona su Sky Sport Uno: risultato e tabellino LIVE #SkyUEL #UEL #EuropaLeague #SkySport #NapoliBarcellona #Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa

TORINO - L'Atalanta, trascinata dalla doppietta di Malinovskyi e dal gol di Maehle si qualifica agli ottavi di finale diLeague battendo 3 - 0 l' Olympiacos ad Atene e bissando il successo dell'andata al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini conoscerà domani alle 12 l'esito dell'urna di Nyon che decreterà l'...... la squadra di Gasperini, trascinata dalla doppietta di Malinovskyi e dal gol di Maehle si qualifica così agli ottavi di finale diLeague e conoscerà domani alle 12 l'esito dell'urna di Nyon ...E’ sempre bello giocare in Europa, abbiamo fatto una buona prestazione ... “Gli avevo chiesto se si sentiva di giocare, sono contento per lui per questa doppietta ed il calcio a volte non risolve i ...(Calcio In Pillole) Olympiakos-Atalanta 0-1 ... in occasione del ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2021/2022. (SPORTFACE.IT) Gioca a Superscudetto. Nel ritorno dei sedicesimi di ...