Calcio | Bonomi | “Concentrato su difesa industria italiano Non mi candido a presidente Lega”

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ha diramato una nota nella quale ritira la sua candidatura come prossimo presidente della Lega di Serie A, visto il conflitto scoppiato in Ucraina. Di seguito le sue parole: "Il mio dovere istituzionale in un momento straordinario come questo non può che concentrarsi solo sulla difesa degli interessi del sistema industriale italiano. Per questo ho comunicato ai club della Lega Calcio che mi è impossibile accogliere la richiesta che mi era stata rivolta di assumerne la presidenza. Naturalmente, Confindustria resterà sempre disponibile a qualunque contributo sia volto a ridare al sistema Calcio il ranking finanziario e manageriale che gli ..."

