Calcio: Barcellona cala il poker al 'Maradona', Napoli fuori dall'Europa League (Di venerdì 25 febbraio 2022) Napoli, 24 feb. - (Adnkronos) - Il Barcellona cala il poker al 'Maradona' contro il Napoli e vola agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pari per 1-1 del 'Nou Camp' i blaugrana dominano il ritorno imponendosi per 4-2 grazie alle reti di Alba al 9', De Jong al 13', Piqué al 45' e Aubameyang al 59'; di Insigne al 23' su rigore e Politano all'87' le reti degli azzurri. Prova deludente dei padroni di casa mai in partita e travolti dagli avversari sin dai primi minuti. Per il Napoli si mette male dopo appena nove minuti: Insigne e Zielinski non si capiscono su corner, Aubameyang lancia Traoré in contropiede, assist per Jordi Alba, il terzino mancino batte Meret. Preso il primo, gli azzurri incassano anche il secondo: lancio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022), 24 feb. - (Adnkronos) - Ililal '' contro ile vola agli ottavi di finale di. Dopo il pari per 1-1 del 'Nou Camp' i blaugrana dominano il ritorno imponendosi per 4-2 grazie alle reti di Alba al 9', De Jong al 13', Piqué al 45' e Aubameyang al 59'; di Insigne al 23' su rigore e Politano all'87' le reti degli azzurri. Prova deludente dei padroni di casa mai in partita e travolti dagli avversari sin dai primi minuti. Per ilsi mette male dopo appena nove minuti: Insigne e Zielinski non si capiscono su corner, Aubameyang lancia Traoré in contropiede, assist per Jordi Alba, il terzino mancino batte Meret. Preso il primo, gli azzurri incassano anche il secondo: lancio ...

Advertising

Gazzetta_it : Risultato finale, Napoli-Barcellona 2-4 - SkySport : NAPOLI-BARCELLONA 2-4 Risultato finale ? ? #JordiAlba (8') ? #DeJong (13') ? rig. #Insigne (23') ? #Piqué (45') ?… - SkySport : Napoli-Barcellona su Sky Sport Uno: risultato e tabellino LIVE #SkyUEL #UEL #EuropaLeague #SkySport… - MaximiMilani : @freesoul62 Non ha mai brillato per intelligenza. Come si può sperare che contro il Barcellona, batti un calcio d'a… - Ramiro150402 : RT @Naples___: @realvarriale @FCBarcelona @sscnapoli Vai a Cagliari non giocando a Calcio perché oggi avevi il Barcellona... Partita persa… -